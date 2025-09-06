Göztepe Juan'dan gol bekliyor

Göztepe Juan'dan gol bekliyor
Yayınlanma:
Süper Lig'de milli araya 4 hafta sonunda 8 puan toplayıp 3'üncü sırada giren Göztepe'de gözler Brezilyalı golcü Juan Silva'ya çevrildi.

İngiliz ekibi Southampton'dan 900 bin euro bedelle bonservisi alınan ve 2029 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayan Juan, gole hasret kaldı.

Son olarak geçen sezonun 26'ncı haftasında iç sahada oynanan ve 2-2 berabere biten Samsunspor maçında ağları sarsan 23 yaşındaki forvet bir daha gol sevinci yaşayamadı.

Geçen sene sezon sonuna doğru sakatlanıp formasında da uzak kalan Juan, 2025-2026'da da hasretini dindiremedi.

Oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünde forma giyen Juan Silva net fırsatlar yakalasa da bir türlü ağları havalandıramadı.

Mücadeleci yapısıyla taraftarın en sevdiği isimlerden olan Brezilyalı futbolcu, 2'nci hafta Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fatih Karagümrük deplasmanında forma giyemedi.

Son Konyaspor karşılaşmasında birçok gol pozisyonunu değerlendiremeyen Juan sevinç yaşayamasa da gelecek adına umut verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
Spor
Montella: İspanya sadece Yamal'dan oluşmuyor
Montella: İspanya sadece Yamal'dan oluşmuyor
Arda Güler'den Yamal açıklaması
Arda Güler'den Yamal açıklaması
Ağlaya ağlaya konuştu: Bugün ölmediysem daha ölmem
Ağlaya ağlaya konuştu: Bugün ölmediysem daha ölmem