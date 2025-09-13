Göztepe galibiyet peşinde

Göztepe galibiyet peşinde
Yayınlanma:
Göztepe Kayseri'de 3 puan için mücadele edecek.

Süper Lig'de ilk 4 haftayı 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Göztepe yarın, milli aranın ardından Kayserispor'a konuk olacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maç saat 17.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı stoper Allan Godoi görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Göztepe, bu sezon iki deplasman maçında da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

İlk hafta Çaykur Rizespor'a misafir olan sarı-kırmızılılar müsabakayı 3-0 kazanırken, 3'üncü haftada İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Ev sahibi Kayserispor ise 3 maçında galibiyetle tanışamadı. Deplasmanlarda Başakşehir ve Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Kayserispor, evinde Galatasaray'a 4-0 kaybetti. Göztepe, transferin son gününde ise kadrosuna takviye gerçekleştirmedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

