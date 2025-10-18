Gol düellosunda kazanan Kocaelispor

Gol düellosunda kazanan Kocaelispor
Yayınlanma:
Kocaelispor, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ve Kocaelispor karşı karşıya geldi.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN KOCAELİSPOR

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-2'lik Kocaelispor galibiyeti ile sonuçlandı.

44. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüyle Kocaelispor 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konyaspor, 51. dakikada Pedrinho'nun penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

Kocaelispor, 63. dakikada Habib Keita ve 71. dakikada Tayfur Bingöl'ün golleriyle durumu 3-1'e getirdi.

77. dakikada sahneye çıkan Umut Nayir, farkı 1'e indiren golü attı ancak bu gol Konyaspor için yeterli olmadı.

KOCAELİSPOR'DAN ÖNEMLİ GALİBİYET

Bu sonuçla Kocaelispor, puanını 8'e yükseltti ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi ve ateş hattından uzaklaştı.

Konyaspor ise 11 puanla 8. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

