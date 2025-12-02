Gökhan Zan geri döndü

Yayınlanma:
Eski milli futbolcu Gökhan Zan, 6 Şubat 2023 depreminden sonra yaptığı çağrılarla gündem olmuş, ardından siyasete girmişti. Daha sonra hakkındaki iddialar nedeniyle gündeme çıkan ve sonra ortalıkta gözükmeyen Gökhan Zan, futbola geri döndü.

Beşiktaş ve Galatasaray'da oynayan eski milli futbolcu Gökhan Zan, 6 Şubat 2023 depreminde Hatay'dan yaptığı yardım çağrılarıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Katıldığı yayınlarda gözyaşlarını tutamayan Gökhan Zan, memleketi Hatay'dan seslenirken gözyaşlarını da tutamamıştı.

Daha sonra İYİ Parti'ye üye olan Gökhan Zan, milletvekili seçilemeyince TİP tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuştu.

Gökhan Zan'ın adının karıştığı ses kayıtları olayında sürpriz gelişmeGökhan Zan'ın adının karıştığı ses kayıtları olayında sürpriz gelişme

Ancak yine seçilemeyen Gökhan Zan, AKP ile seçim pazarlığı yaptığı iddia edilen ses kayıtlarıyla gündemle kalmış, iddiaları reddederek suç duyurusunda bulunmuştu.

İSKENDERUNSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

O günden sonra ortalıkta gözükmeyen Gökhan Zan, ortaya çıktı ve futbola geri döndü.

Gökhan Zan, memleketi Hatay'ın takımı İskenderunspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.

İskenderunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şehrimizin yetiştirdiği teknik direktör Gökhan Zan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın İskenderunspor’a ve hocamıza hayırlı olmasını dileriz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

