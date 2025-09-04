Gökdeniz Karadeniz'den Uğurcan Çakır çıkışı

Rubin Kazan’ın ikinci takımını çalıştıran Karadeniz, hem geçmişe ışık tuttu hem de sürecin kulüp adına olumlu yönlerine dikkat çekti.

61saat’e konuşan Gökdeniz Karadeniz, kendi ayrılığına atıfta bulunarak, “Ben de 28 yaşında Trabzonspor’dan ayrıldım. Benden önce Fatih Tekke, ondan önce Abdullah, daha da eskilerde Ali Kemal Denizci... Bu kulübün tarihinde böyle birçok örnek var. Trabzonspor Akademisi, bitmeyen bir maden gibidir. Hem oyuncu yetiştirir hem de kulübe ciddi gelir sağlar” dedi.

"BELKİ KENDİSİ İSTEDİ"

Uğurcan’ın ayrılığına yönelik taraftar tepkilerini doğal bulan Karadeniz, “Belki kendisi gitmek istedi. Taraftarın kaptanına duyduğu bağlılık çok güçlü, bu tepki de onun yansıması. Ancak Trabzonspor’un yapısı gereği, yerine yeni bir genç kaleci mutlaka çıkacaktır. Önemli olan yönetimin bu süreci doğru yönetmesidir” ifadelerini kullandı.

Uğurcan’ın transferinden elde edilen gelirin akademiye ve doğru transferlere yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Karadeniz, “Bu kulüp için hayırlı bir adımdır. Gelen para doğru kullanılırsa Trabzonspor daha da güçlenir. Lige de iyi bir başlangıç yapıldı, bu moral açısından önemli” dedi.

Kendi kariyerinden örnek veren Karadeniz, “2008’de rekor bir ücretle yurt dışına transfer oldum. Uğurcan da camianın önemli bir parçasıydı. Galatasaray tercihi onun kararıdır, yaşayıp görmek lazım. Yönetimler bir yere kadar tutabiliyor. Önemli olan, bu sürecin kulübe katkı sağlamasıdır” şeklinde konuştu.

RUSYA'DA DEVAM EDİYOR

Kariyerine Rusya’da devam eden 45 yaşındaki teknik adam, Türkiye’ye dönüşle ilgili soruya ise “Şimdilik böyle bir planım yok. Ancak ileride uygun bir proje olursa değerlendiririm. Futbolun doğasında bu tür değişimler var” yanıtını verdi.