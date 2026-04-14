Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama

Ardıç, hafta sonu oynanacak kritik maç öncesi Gençlerbirliği'yle ilgili yapılan açıklamaları doğru bulmadığını belirterek sadece kendi takımlarının başarısı için çabaladıklarını vurguladı.

''DEDİKODULAR OLDUĞU ANLAŞILIYOR''

Ertuğrul Beray Ardıç, kulüp başkanı Arda Çakmak'ın daha önce yaptığı açıklamaların kayıtlardan bulunabileceğini işaret ederek şunları kaydetti:

"Başkanımız Arda Çakmak, Gençlerbirliği’nin finansal durumuna dair gayet net açıklamalarda bulundu. Başkanımız, eski başkanlara olan borçlar hariç, kulübün mayıs ayı sonu itibarıyla ödemekle yükümlü olduğu rakamı açıkladı. Burada, alacaklının söylemediğini, bu eski asbaşkanın dile getirmesindeki garabet bir yana, kendisinin Gençlerbirliği olmadığını da bütün camiaya bir kez daha göstermiş oluyor. Kulübümüzle ilgili açıklama yapan eski yöneticimizin, hangi takımın taraftarı olduğunu ve bu hafta Ankara'da kiminle oynayacağımızı düşününce, bu demeçlerin motivasyonumuzu düşürmek için yapılan dedikodular olduğu anlaşılıyor. Herkes bilmeli ki Gençlerbirliği, İstanbul kulüpleri arasındaki sahanın dışına taşmış çekişmenin kurbanı edilemez. Şu an itibarıyla Gençlerbirliği’nde üçe bölünmüş bir yönetim kurulu yok, çünkü aramızda bu şahsa benzeyen hiç kimse yok."

''BİRKAÇ AYLIK ZAMANLARI KALDI''

"Gençlerbirliği, kulüp ruhuna uymayan isimleri kısa sürede kendiliğinden dışarı atacak kadar organik bir kulüptür." diyen Ardıç, "Kendi ismini parlatmak, duyurmak için camiayı kullanan bu gibi eski yöneticilerin de şurada birkaç aylık zamanları kaldı. İstiyorlar ki Gençlerbirliği başarısız olsun, kaos çıksın, yine göreve gelelim, yaptığımız saçma sapan işleri bir daha yapalım. Seçildiği başkanın istifa etmesi için elinden geleni ardına koymayan bir ismin, şimdi ortaya çıkıp yönetimimiz hakkında söylediklerini ciddiye almıyorum. Her gün kulüpteyiz, Gençler diye nefes alıyor Birliği diye veriyoruz. Taraftarımız ne derse başımız üstünde ama bu gibi isimlerin söyledikleri dediğim gibi eleştiri değil sadece dedikodudur." görüşlerine yer verdi.

''SADECE ONLAR KONUŞABİLİR''

Kulüp başkanı Arda Çakmak ile takımın eski teknik direktörü Metin Diyadin arasında yaşandığı belirtilen iddialara da açıklık getiren Ardıç, "Her ikisi de Gençlerbirliği ailesinin üyeleri. Birbirleri hakkında sadece onlar konuşabilir. Biz, kimin bu büyük aile için ne yaptığının farkındayız." değerlendirmesinde bulundu. (AA)