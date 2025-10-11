Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin depremi

Gençlerbirliği’nin efsane futbolcularından ve eski teknik direktörü Metin Diyadin, kulüpte yaşanan son gelişmelere sert tepki göstererek camiaya genel kurul çağrısında bulundu.

Aynı zamanda kulübün genel kurul üyesi olan Diyadin, yönetim sürecine dair eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı.

DEPREM ETKİSİ YARATTI

Diyadin, kulüple olan bağını "Gençlerbirliği benim ailemin bir parçasıdır" sözleriyle ifade ederken, İlhan Cavcav sonrası dönemde yönetimlerde istikrar sağlanamadığını vurguladı.

Kulübe çok sayıda yeni delegenin katıldığını ve genel kurula gidildiğini hatırlatan Diyadin, kulübün 700 milyon TL geliri olmasına rağmen 1,5 milyar TL’lik bütçe oluşturulmasının sürdürülebilir olmadığını belirtti. Diyadin'in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve kulüp içinde deprem etkisi yarattı.

"AHLAKİ DEĞİL"

Osman Sungur’un istifasının ardından yönetimin kendi içinden başkan seçmesini eleştiren Diyadin, bu durumun camiada büyük soru işaretleri yarattığını söyledi.

Efsane teknik adam, "Bazı şeylerin hukuki geçerliliği olabilir ama ahlaki geçerliliği olmaz. Vicdani olmayan şeyleri hukukla savunamazsınız" diyerek yönetim anlayışına karşı çıktı.

CAMİA BEKLİYOR

Diyadin, mevcut yönetimin 2,5 yıl daha görevde kalmasının doğru olmadığını savunarak, kısa vadede yeni bir genel kurul yapılması gerektiğini ifade etti ve "Genel kurul Osman Sungur’u 3 yıllığına seçti. Bu yönetim 2,5 yıl görevde kalmamalı. Camia yeni bir genel kurul bekliyor. Eğer saha sonuçları kötü giderse büyük bir enkaz oluşur. Gençlerbirliği bunu hak etmiyor" dedi.

BÜYÜK TEHLİKEYİ AÇIKLADI

Son olarak camiaya birlik çağrısı yapan Diyadin, kulübün geleceği için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı ve şu sözleri söyledi: