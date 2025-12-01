Süper Lig’de zirve yarışını şekillendirecek Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde, sarı-kırmızılıların eski forveti Bafetimbi Gomis beIN Sports’a özel açıklamalarda bulundu. Fransız golcü, derbiye dair görüşlerini paylaşırken teknik direktör Okan Buruk’a övgüler yağdırdı ve Galatasaray’ın Avrupa hedeflerine dikkat çekti.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARA UYARI

Gomis, derbi öncesi Galatasaraylı futbolcuları uyararak, "Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraylı oyunculara tavsiyem; 'Aslan gibi oynamak' olurdu. Aslan gibi oynamak ve sahaya öz güvenle çıkmak! Biliyorum ki onlar bizi hayal kırıklığına uğratmayacaklar. Lig lideri olarak oraya gidiyoruz ve lider gibi oynamalıyız. Hepsine güveniyorum. Teknik heyet en doğru planı bulacaktır. Kadıköy'den üç puanla dönecekler" ifadelerini kullandı.

Derbide genç oyuncu Kazımcan Karataş’ın görev alacağını hatırlatan Gomis, “Okan Hoca ona güveniyor. İyi performans gösterirse kadroda kalacak ve şampiyon olacak” ifadelerini kullandı.

Gomis, teknik direktör Okan Buruk’un çalışma disiplinine dikkat çekerek, “Sabah 7-8’de başlar, akşam 10’a kadar çalışır. Bazen tesiste yatmak zorunda kalıyor çünkü Galatasaray’ı mutlu etmek istiyor” dedi. Buruk’u “Galatasaray’ın evladı” olarak tanımlayan Gomis, onun tecrübesi ve gücüne vurgu yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İDDİASI

Şampiyonlar Ligi için de iddialı konuşan Gomis, “Galatasaray çeyrek finale veya yarı finale gidebilir. Monaco’yu yenebilecek güçleri var. Orada olup onları destekleyeceğim” sözleriyle sarı-kırmızılıların Avrupa yolculuğuna inancını ortaya koydu.