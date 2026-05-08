Galatasaray’ın yıldızını istiyorlar: Ayrılığa sıcak bakıyor

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’ya Arjantin devi Boca Juniors talip oldu. Torreira'nın ayrılıp Boca Juniors'a transfer olmaya sıcak baktığı yazıldı.

Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlamasına başladı.
Teknik direktör Okan Buruk’un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı.

LUCAS TORREIRA’YA TALİP ÇIKTI

İspanyol basınının haberine göre; Arjantin devlerinden Boca Juniors, Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’yı transfer etmek için harekete geçti.
30 yaşındaki yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılıp Arjantin ekibine gitmeye sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 45 resmi maçta forma giyen Lucas Torreira, 4 gol atarken 4 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Torreira’nın Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

