Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan alacağını açıkladı
Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarıyla ilgili tahminlerde bulundu.

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarıyla ilgili tahminde bulunurken, kaç puan toplayacağını da açıkladı.

Tümer Metin, Now Spor'da katıldığı programda maçları tek tek tahmin etti. Metin'in tahminleri şöyle:

1. hafta: Eintracht Frankfurt - Galatasaray: Beraberlik

2. hafta: Galatasaray - Liverpool: Beraberlik

3. hafta: Galatasaray - Bodo Glimt: Galibiyet

4. hafta: Ajax - Galatasaray: Mağlubiyet

5. hafta: Galatasaray - Union SG: Galibiyet

6. hafta: Monaco - Galatasaray: Mağlubiyet

7. hafta: Galatasaray - Atletico Madrid: Mağlubiyet

8. hafta: Manchester City - Galatasaray: Mağlubiyet

MAÇLAR BÖYLE BİTERSE KAÇ PUAN TOPLAYACAK?

Bu tahminler tutarsa Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasını 8 puanla tamamlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

