Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

Sarı kırmızılı takım ilk maçını 18 Eylül'de kendi sahasında Eintracht Frankfurt ile, son maçını da 28 Ocak'ta deplasmanda Manchester City ile yapacak.

Fikstür şöyle:

18 Eylül

Eintracht Frankfurt - Galatasaray

30 Eylül

Galatasaray - Liverpool

22 Ekim

Galatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım

Ajax - Galatasaray

25 Kasım

Galatasaray - Union Saint-Gilloise

9 Aralık

Monaco - Galatasaray

21 Ocak

Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak

Manchester City - Galatasaray