Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

Sarı kırmızılı takım ilk maçını 18 Eylül'de kendi sahasında Eintracht Frankfurt ile, son maçını da 28 Ocak'ta deplasmanda Manchester City ile yapacak.

Fikstür şöyle:

18 Eylül

Eintracht Frankfurt - Galatasaray

30 Eylül

Galatasaray - Liverpool

22 Ekim

Galatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım

Ajax - Galatasaray

25 Kasım

Galatasaray - Union Saint-Gilloise

9 Aralık

Monaco - Galatasaray

21 Ocak

Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak

Manchester City - Galatasaray

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Fikret Orman kızını evlendiriyor: Sırada kendisi mi var?
Fikret Orman kızını evlendiriyor: Sırada kendisi mi var?
Fenerbahçe'de teknik direktör adayı belli oldu: Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'de teknik direktör adayı belli oldu: Görüşmeler başladı