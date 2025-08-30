Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu.Sitemizi Haberler'de takip edin
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.
Sarı kırmızılı takım ilk maçını 18 Eylül'de kendi sahasında Eintracht Frankfurt ile, son maçını da 28 Ocak'ta deplasmanda Manchester City ile yapacak.
Fikstür şöyle:
18 Eylül
Eintracht Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül
Galatasaray - Liverpool
22 Ekim
Galatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım
Ajax - Galatasaray
25 Kasım
Galatasaray - Union Saint-Gilloise
9 Aralık
Monaco - Galatasaray
21 Ocak
Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak
Manchester City - Galatasaray