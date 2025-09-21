Galatasaray'ın sakladığı yeni transfer Galatasaray Adası'nda ortaya çıktı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı 2025-2026 sezonu için kadrosuna kattığı Eline Timmerman, Martyna Lukasik, Myriam Fatime Sylla, Kaja Grobelna ve Alexandra Frantti’nin imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, imza töreni öncesinde şunları söyledi:

“Yeni sezon hazırlıkları son mertebeye geldi. 2022 senesinde seçildikten sonra voleybolla ilgili yaptığımız bir plan vardı. Bu planın beşinci ve altıncı senesinde şampiyonlukları kucaklayacak bir takım oluşturmak istiyorduk. Biz bunu dördüncü senede yapmak durumundayız. Bu verdiğimiz sözleri zaman kısa olsa da bu sene gerçekleştirmek için hem manevi olarak hem sportif olarak tüm hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Bizim ilk önceliğimiz geçen sene yarı finalde kaçırdığımız bir Avrupa kupası vardı. Bu sene kesinlikle CEV Cup’ta kesinlikle şampiyonluğu hedefliyoruz. Ben sizlerin huzurunda gelen tüm oyuncularımıza, bize katılan tüm yerli yabancı tüm oyuncularımıza başarılar diliyorum. Bu sezonun onlar için çok iyi geçmesini ve tüm Galatasaray camiasının beklediği kupalara ulaşılması için iyi bir performans göstermeleri diliyorum.”

YENİ TRANSFER BAKIN KİM ÇIKTI?

Sarı kırmızılı kulüp, voleybol takımına Galatasaray Adası'nda yemek verdi.

Buradaki yemekte yeni transferler yer alırken, transferi açıklanmayan bir isim de yapılan paylaşımda ortaya çıktı.

Transferi henüz resmen açıklanmayan Wang YuanYuan da yemekte yer aldı.

Toplu fotoğraflarda yer almayan ünlü oyuncu, Galatasaray'ın yardımcı başantrenörü Alberto Bigarelli'nin yaptığı paylaşımda görüldü.

Çinli voleybolcunun resmi transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Galatasaray'da imzalar peş peşe atıldı