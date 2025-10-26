Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR

Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yapacak.

VAR'DA ÖZGÜR YANKAYA

Maçın VAR hakemi Özgür Yankaya.

AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Yılmaz görev yapacak.

GALATASARAY KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alırken, 1 de beraberlik yaşadı ve 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Göztepe ise 16 puanla 5. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray - Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Rhaldney, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.

