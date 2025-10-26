Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR
Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yapacak.
VAR'DA ÖZGÜR YANKAYA
Maçın VAR hakemi Özgür Yankaya.
AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Yılmaz görev yapacak.
GALATASARAY KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alırken, 1 de beraberlik yaşadı ve 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Göztepe ise 16 puanla 5. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray - Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Rhaldney, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.