Galatasaray'ın düşüşü şaşkına çevirdi

Galatasaray'ın düşüşü şaşkına çevirdi
Yayınlanma:
Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının ardından konuşan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların maç içindeki performans düşüşüne anlam veremedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına çıkan Galatasaray, Alman kulübü Eintracht Frankfurt’a 5-1’lik skorla mağlup oldu.

“NİYE BİR TAKIM BU KADAR DÜŞER”

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların performansına tepki gösteren Nihat Kahveci, "Çıkmayalım mı Edirne dışına ya! Çıkmayalım mı? Futbol 37 dakika mı? Maç 90 artı uzatmalar, ilk yarıyı da koy 100-105 dakika. Niye 1-1'den sonra bir takım bu kadar düşer? Niye '2-1'i yapabiliriz' heyecanıyla oynamaz? Beni üzen, kahreden bölüm burası ya! Bir gol yiyebilirsin, kendi kalene gol atabilirsin ama koskoca Galatasaray takımı, 7 tane şampiyonluk kazanmış Okan Hoca var ve 'Top bende' demiş bir Okan Hoca var. Üzerine de bütün sorumluluğu almış. 1-1 olur maç, burası Şampiyonlar Ligi. 1-2 de olur maç ama sen sonrasını bu kadar kötü oynayamazsın" sözlerini sarf etti.

nihat-kahvecii.jpg
Nihat Kahveci

“NE OLDUYSA 12 DAKİKADA OLDU”

12 dakikalık bölüme dikkat çeken Nihat Kahveci, "Bu kadar bireysel hatayı kim bekler? Hiçbir yorumcu beklemez, hiçbir taraftar beklemez. Sahanın içinde tahmin edilemeyecek şeyler yaşandı. 37. dakikaya kadar olan bölümü izlediğinde herkes 'Bugün minimum 1 puan. 3 puan geliyor. Frankfurt hiçbir şey oynamıyor' demiştir. Ne olduysa 12 dakikada oldu ama 1-1'den sonra Galatasaray takımı bu kadar kırılgan olmaz” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Spor
Yayıncı kuruluş ile imzalar atıldı: Dev derbi şifresiz kanalda
Yayıncı kuruluş ile imzalar atıldı: Dev derbi şifresiz kanalda
TFF'de Fırat Aydınus bilmecesi: Resmi belgeleri paylaştı
TFF'de Fırat Aydınus bilmecesi: Resmi belgeleri paylaştı