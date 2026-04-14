Galatasaray'dan kritik maç öncesi taraftarları sevindirecek karar

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği’yle karşı karşıya gelecek.

TESİSLERİN KAPISI TARAFTARLARA AÇILIYOR

Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılar çalışmalarını sürdürürken flaş bir karar geldi. HT Spor’da yer alan habere göre; yönetim, Perşembe günü taraftarlara kapısını açacak.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak antrenmanın taraftarlara açık bir şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.

YENİ BİR SAYFA AÇACAKLAR

Yönetim bu hamleyle art arda alınan kötü sonuçların ardından olumsuz gidişatı durdurmak ve yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

MAÇ NE ZAMAN?

18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

ARADA 43 PUAN FARK VAR

Geride kalan 29 haftada 68 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 25 puandaki Gençlerbirliği ise 15. sırada bulunuyor.