Galatasaray'dan ayrılacak ismi duyurdu: Artık son maçlarına çıkıyor çok net belli oldu

Göztepe - Galatasaray maçına dair konuşan İlker Yağcıoğlu'ndan flaş Mauro Icardi yorumu geldi. Yağcıoğlu, Arjantinli futbolcunun artık son maçlarına çıktığını söyledi.

Süper Lig’de son olarak erteleme maçında Göztepe’eye konuk olan Galatasaray sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

BARIŞ ALPER YILMAZ FORVETE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen’in yokluğunda Barış Alper Yılmaz’ın forvete geçmesi olay oldu. Mauro Icardi’nin Trabzonspor maçındaki düşük performansı nedeniyle yedeğe geçtiği kaydedilirken flaş bir iddia geldi.

“ICARRDI’NİN SON MAÇLARI”

Mauro Icardi’nin durumuna dair konuşan İlker Yağcıoğlu sezon sonunda ayrılık beklediğini dile getirdi. Yağcıoğlu konuşmasında “Icardi'nin Galatasaray'da artık herhalde son maçları. O çok net belli oldu. Barış Alper Yılmaz o bölgede oynadı ve oldukça da etkili oynadı. Leroy Sane futbol oynamayı özlemiş, ilk 45 dakika çok iyiydi” dedi.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Sarı-kırmızılılarda 3 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Taraflar arasında yapılan ilk görüşmelerde sonuç alınamazken yönetim yeniden masaya oturmak için sezon sonunu bekliyor.

41 MAÇTA 15 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Mauro Icardi, bin 794 dakika sahada kaldı. Arjantinli futbolcu bu sürede 15 gol ve 2 asist kaydetti.

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Spor
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama