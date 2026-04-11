Galatasaray'dan ayrılacak ismi duyurdu: Artık son maçlarına çıkıyor çok net belli oldu

Süper Lig’de son olarak erteleme maçında Göztepe’eye konuk olan Galatasaray sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

BARIŞ ALPER YILMAZ FORVETE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen’in yokluğunda Barış Alper Yılmaz’ın forvete geçmesi olay oldu. Mauro Icardi’nin Trabzonspor maçındaki düşük performansı nedeniyle yedeğe geçtiği kaydedilirken flaş bir iddia geldi.

“ICARRDI’NİN SON MAÇLARI”

Mauro Icardi’nin durumuna dair konuşan İlker Yağcıoğlu sezon sonunda ayrılık beklediğini dile getirdi. Yağcıoğlu konuşmasında “Icardi'nin Galatasaray'da artık herhalde son maçları. O çok net belli oldu. Barış Alper Yılmaz o bölgede oynadı ve oldukça da etkili oynadı. Leroy Sane futbol oynamayı özlemiş, ilk 45 dakika çok iyiydi” dedi.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Sarı-kırmızılılarda 3 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Taraflar arasında yapılan ilk görüşmelerde sonuç alınamazken yönetim yeniden masaya oturmak için sezon sonunu bekliyor.

41 MAÇTA 15 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Mauro Icardi, bin 794 dakika sahada kaldı. Arjantinli futbolcu bu sürede 15 gol ve 2 asist kaydetti.