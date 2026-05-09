Galatasaray'da yollar ayrılıyor: Son kez Rams Park'ta forma giyecek

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor’la karşılaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

MAURO ICARDI’YE VEDA

Galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılarda, Mauro Icardi de son kez taraftarların karşısında sahaya çıkacak.

Galatasaray’la yeni sözleşme için anlaşmaya varamayan Mauro Icardi, sezonun bitmesiyle takımdan ayrılacak.

SON KEZ RAMS PARK’TA FORMA GİYECEK

Sarı-kırmızı formayla 3 sezon üst üste şampiyon olan Mauro Icardi, son kez Rams Park’ta forma giyecek. Yıldız futbolcunun hedefi fileleri havalandırarak son kez ‘Aşkın Olayım’ı çaldırmak. olacak.

45 MAÇTA 16 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıkan Mauro Icardi, bin 980 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu bu sürede 16 gol ve 2 asist kaydetti.