Galatasaray'da olağanüstü karar: Yönetim peşine düştü

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada ilk 11'lerin sızmasına tepki gösterdi. Buruk'un sözleri sonrası yönetim, köstebeği bulmak için harekete geçti.

Son olarak Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Göztepe’ye konuk olan Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11’lerin sızdırılmasına sert tepki gösterdi.

"BÜYÜK HAİNLİK YAPILIYOR"

Okan Buruk konuşmasında “Gerçekten Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor. Burada haberciliğe saygı duyuyorum ama her hafta kadroyu vermek, kadroyu sızdırmak bunun Galatasaray takımına yapılacak bir kötülük olduğunu ve rakiplerimizin buna göre hazırlandığını söylemek isterim. Çünkü bugünkü kadro hiç beklenmeyen bir kadro. Bazen beklenen kadrolar var. Burada hemfikirim. Buna da saygı duyuyorum. İçeride oyuncularla da bunu konuşacağız. Bunu ortaya çıkarıp, bizi de kim satıyorsa içeride takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp buna bir önlem almamız gerekiyor” dedi.

okan-buruk-7847672.webp

"KADRONUN SIZMASINI SAĞLAYAN HAİNLER VAR"

Hainleri bulacaklarını vurgulayan Okan Buruk, “Böyle bir ilk 11'in çıkması imkansız bir şeydi. Bazı maçlar dediğim gibi tahmin edilebilir, içeriden de haber alınabilir. Buna saygı duyarım ama Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor. Son antrenman ilk 11'i belli etmeyeceğiz. Ona göre çalışacağız. Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. Ya da o içerideki haini veya hainleri bulacağız. Buna bir çözüm arayacağız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. İçeride Galatasaray takımına zarar verip Galatasaray'ın kadrosunun sızmasını sağlayan hainler var" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KÖSTEBEĞİ BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk’un bu çıkışı sonrası Galatasaray yönetimi harekete geçti. Ne olursa olsun takımdaki köstebeği bulmak isteyen yönetim soruşturma başlattı. Gerekirse antrenman saatlerinde tüm kameraların incelenip görevi olmadığı halde idmanı takip eden olup olmadığının tespit edilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Spor
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama