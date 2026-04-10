Galatasaray'da olağanüstü karar: Yönetim peşine düştü

Son olarak Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Göztepe’ye konuk olan Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11’lerin sızdırılmasına sert tepki gösterdi.

"BÜYÜK HAİNLİK YAPILIYOR"

Okan Buruk konuşmasında “Gerçekten Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor. Burada haberciliğe saygı duyuyorum ama her hafta kadroyu vermek, kadroyu sızdırmak bunun Galatasaray takımına yapılacak bir kötülük olduğunu ve rakiplerimizin buna göre hazırlandığını söylemek isterim. Çünkü bugünkü kadro hiç beklenmeyen bir kadro. Bazen beklenen kadrolar var. Burada hemfikirim. Buna da saygı duyuyorum. İçeride oyuncularla da bunu konuşacağız. Bunu ortaya çıkarıp, bizi de kim satıyorsa içeride takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp buna bir önlem almamız gerekiyor” dedi.

"KADRONUN SIZMASINI SAĞLAYAN HAİNLER VAR"

Hainleri bulacaklarını vurgulayan Okan Buruk, “Böyle bir ilk 11'in çıkması imkansız bir şeydi. Bazı maçlar dediğim gibi tahmin edilebilir, içeriden de haber alınabilir. Buna saygı duyarım ama Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor. Son antrenman ilk 11'i belli etmeyeceğiz. Ona göre çalışacağız. Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. Ya da o içerideki haini veya hainleri bulacağız. Buna bir çözüm arayacağız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. İçeride Galatasaray takımına zarar verip Galatasaray'ın kadrosunun sızmasını sağlayan hainler var" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KÖSTEBEĞİ BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk’un bu çıkışı sonrası Galatasaray yönetimi harekete geçti. Ne olursa olsun takımdaki köstebeği bulmak isteyen yönetim soruşturma başlattı. Gerekirse antrenman saatlerinde tüm kameraların incelenip görevi olmadığı halde idmanı takip eden olup olmadığının tespit edilecek.