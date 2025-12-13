Galatasaray'da Jakobs da gidiyor
Galatasaray'da Afrika Kupası'na gidecek futbolcular kervanına Ismael Jakobs da katıldı.
Senegal'in açıklanan kadrosuna Jakobs'un yanı sıra Samsunsporlu Cherif Ndiaye de çağrıldı.
Jakobs'un tatil fotoğrafları Galatasaraylıları şaşkına çevirdi: Yanındaki kadın bakın kimin kızı çıktı
Senegal turnuvadaki ilk maçında 23 Aralık'ta Botsvana ile karşı karşıya gelecek.
SENEGAL MİLLİ TAKIMI'NIN KADROSU
Senegal'in Afrika Kupası kadrosu şöyle:
Kaleciler
Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf
Defans
Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, Krepin Diatta, Mamadou Sarr, Ismail Jakobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ilay Camara
Orta Saha
Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathe Ciss
Forvet
Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Boulaye Dia, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahim Mbaye, Cheikh Sabaly, Assane Diao