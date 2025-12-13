Galatasaray'da Jakobs da gidiyor

Galatasaray'da Jakobs da gidiyor
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, milli takıma çağrıldı.

Galatasaray'da Afrika Kupası'na gidecek futbolcular kervanına Ismael Jakobs da katıldı.

Senegal'in açıklanan kadrosuna Jakobs'un yanı sıra Samsunsporlu Cherif Ndiaye de çağrıldı.

Jakobs'un tatil fotoğrafları Galatasaraylıları şaşkına çevirdi: Yanındaki kadın bakın kimin kızı çıktıJakobs'un tatil fotoğrafları Galatasaraylıları şaşkına çevirdi: Yanındaki kadın bakın kimin kızı çıktı

Senegal turnuvadaki ilk maçında 23 Aralık'ta Botsvana ile karşı karşıya gelecek.

SENEGAL MİLLİ TAKIMI'NIN KADROSU

Senegal'in Afrika Kupası kadrosu şöyle:

Kaleciler

Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf

Defans

Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, Krepin Diatta, Mamadou Sarr, Ismail Jakobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ilay Camara

Orta Saha

Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathe Ciss

Forvet

Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Boulaye Dia, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahim Mbaye, Cheikh Sabaly, Assane Diao

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Spor
Fenerbahçeli Alessio Orro İstanbul'da sevgilisiyle ortaya çıktı: Pozu olay oldu
Fenerbahçeli Alessio Orro İstanbul'da sevgilisiyle ortaya çıktı: Pozu olay oldu
Samet Akaydın da attı: Çaykur Rize gol olup yağdı
Samet Akaydın da attı: Çaykur Rize gol olup yağdı