Galatasaray'da başkanlığa aday oldu

İbrahim Göknar, Galatasaray Divan Başkanlığı'na aday oldu.

Galatasaray’da İbrahim Göknar yaptığı açıklama ile Divan Kurulu Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu.

“GÖREVE HAZIRIM”

İbrahim Göknar adaylık kararı için yaptığı açıklamada “Değerli Galatasaraylılar. Oldukça uzun zamandır Galatasarayımızın hemen hemen her konusunda proaktif bir şekilde özgün düşüncelerimi sizler ile paylaşmaktayım. Galatasarayımızın yazılı veya yazılı olmayan değerlerine tam sadakat ile bağlı olarak günümüz koşullarını da kulübümüzün menfaatlerini en ön planda gözeterek objektif bir şekilde izlemekteyim. Bu görüşlerim çerçevesinde çok değerli Galatasaray üyelerinin tarafıma gösterdikleri teveccüh ve destekleri için çok teşekkür ederim. Henüz vakit erken olmasına rağmen 2026 Mart ayında yapılacak olağan Divan Kurulu seçimlerinde başkan adaylığı için o çok onurlu göreve hazır olduğumu bilgilerinize arz ederim” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

