Galatasaray'a neden transfer olduğunu açıkladı: Paralı asker diyorlar

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon öncesi en önemli transferi Myriam Sylla oldu.

Sarı kırmızılı kulüp, İtalyan Milli Takımı'nın yıldızının transferini şöyle duyurmuştu:

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Myriam Sylla’yı kadrosuna kattı. Kulübümüz, 1995 doğumlu İtalyan smaçör Sylla ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

Profesyonel voleybol kariyerine Eas Italia Orago ile başlayan oyuncu, sırasıyla MC Carnaghi Villa Cortese, Foppapedretti Begamo, Prosecco Doc Imoco Velley Conegliano ve Vero Volley Milano takımlarında forma giydi.

Sylla oynadığı takımlarda dört İtalya Kupası, bir Dünya Kulüpler Şampiyonası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Bireysel ödüllerinin arasında birçok kez en iyi smaçör ünvanını alan oyuncu son olarak Voleybol Milletler Ligi 2025’te de aynı ünvanı aldı.

Myriam Sylla’ya sarı kırmızılı formamız altında başarılar dileriz."

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Myriam Sylla'nın İtalya'dan Türkiye'ye transfer olması ülkesinde eleştirilere de neden oldu.

İtalya Milli Takımı ile şu anda Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Sylla, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda transferiyle ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

"Bu tamamen kişisel bir seçim. İnsanlar değişebilir. 30 yaşındayım. Artık büyüdüm. İnsanlar parası için gittiğimi söylüyor. Bu umurumda değil. Öyle olsa bile daha önce uyanmalıydım. Şimdi bana paralı asker diyorlar ya; öyle davranmalıydım. Bence bu transferin tam zamanıydı. İtalya Ligi'ne elimden geleni verdim."