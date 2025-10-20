Galatasaray'a müjdeyi verdi

İlkay Gündoğan, Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek takımda kalmak istediğini vurguladı.

Son haftalarda Galatasaray’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İlkay Gündoğan kariyer planlarına dair Kicker'a konuştu.

“BURADAN GİTMEK İÇİN BİR SEBEP GÖRMÜYORUM”

Galatasaray’da mutlu olduğunu belirten İlkay Gündoğan, "Şu anda Galatasaray’dayım, İstanbul’dayım ve kulübün benimle devam etme isteği olduğu sürece buradan gitmek için bir sebep görmüyorum. Hangi rolde olursam olayım, bulunduğum yerde çok mutluyum ve burada sunduğum katkı ile taraftarlardan gelen geri dönüşler harika. Şimdilik burada olmaktan başka bir düşüncem yok” dedi.

“BELKİ DAHA UZUN SÜRE KALIRIM”

Takımda daha uzun kalabileceğini aktaran İlkay Gündoğan, "Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım. Belki de vücudumun durumuna bağlı olarak daha uzun süre kalırım" ifadelerini kullandı.

“KESİNLİKLE KENDİMİ ANTRENÖRLÜKTE GÖRÜYORUM”

İlkay Gündoğan, antrenörlük için ise "Antrenörlük benim için çok önemli bir konu. Bu yüzden lisanslarımı almaya başladım. Futbol kariyerim bittikten sonra kesinlikle kendimi bu alanda görüyorum” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
