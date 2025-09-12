Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz'a müjde: İstediğini alacak

Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz'a müjde: İstediğini alacak
Yayınlanma:
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına bağlı olarak 50 milyon TL prim verecek.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden NEOM’a transferi reddedilen Barış Alper Yılmaz haftalar sonra suskunluğunu bozdu.

Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özür dilerken Galatasaray için mücadele etmeye devam edeceğini dile getirdi.

KADROYA GERİ DÖNÜYOR

Barış Alper Yılmaz’ın açıklaması camiada olumlu yanıt bulurken kadro dışı kararının kaldırılması bekleniyor. Sabah’ta yer alan habere göre; oyuncunun moralini yükseltmek isteyen Galatasaray yönetimi, prim kararı verdi.


Barış Alper Yılmaz dönüyor

50 MİLYON TL PRİM

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki performansına bağlı olarak 50 milyon TL prim verecek.

ŞİMDİDEN 3 GOL VE 1 ASİST

Bu sezon Galatasaray formasıyla 2 maça çıkan Barış Alper Yılmaz şimdiden 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Kaynak:Sabah

