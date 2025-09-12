Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz'a müjde: İstediğini alacak
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına bağlı olarak 50 milyon TL prim verecek.Sitemizi Haberler'de takip edin
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden NEOM’a transferi reddedilen Barış Alper Yılmaz haftalar sonra suskunluğunu bozdu.
Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özür dilerken Galatasaray için mücadele etmeye devam edeceğini dile getirdi.
KADROYA GERİ DÖNÜYOR
Barış Alper Yılmaz’ın açıklaması camiada olumlu yanıt bulurken kadro dışı kararının kaldırılması bekleniyor. Sabah’ta yer alan habere göre; oyuncunun moralini yükseltmek isteyen Galatasaray yönetimi, prim kararı verdi.
50 MİLYON TL PRİM
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki performansına bağlı olarak 50 milyon TL prim verecek.
ŞİMDİDEN 3 GOL VE 1 ASİST
Bu sezon Galatasaray formasıyla 2 maça çıkan Barış Alper Yılmaz şimdiden 3 gol ve 1 asist kaydetti.
