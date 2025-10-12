Galatasaray son nefeste

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray MCT Technich, Aliağa Petkim Spor’a konuk oldu.

Aliağa Belediyesi Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 80-75’lik skorla kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

SON PERİYOTTA KENDİNE GELDİ

Maç boyunca başa baş geçen mücadelede Galatasaray, özellikle son çeyrekteki savunma direnci ve hücumdaki kararlılığıyla fark yarattı. Petkim Spor ise ev sahibi avantajını değerlendirmeye çalışsa da son dakikalarda skor üstünlüğünü koruyamadı.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray MCT Technich: 2 galibiyet – 1 mağlubiyet

Aliağa Petkim Spor: 1 galibiyet – 2 mağlubiyet

GELECEK HAFTA FENERBAHÇE DERBİSİ

Aliağa Petkim Spor, bir sonraki maçında Türk Telekom deplasmanına çıkacak.

Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe Beko ile derbi mücadelesine hazırlanacak.