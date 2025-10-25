Galatasaray maçında oynayacak mı? Fatih Tekke açıkladı

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, maç sonu açıklamalar yaptı.

Tekke'nin sözleri şu şekilde:

“Belki de sezon başından beri baskı süresi en fazla olan maçı oynadık. Baskı çok iyiydi bana göre. Baskıdan da bir tane gol attık. Oyunu daha önce bitirebilirdik. Taçta yanlış konumlanıp pozisyon verdiğimizde Onana bizi maçta tuttu. Genel hatlarıyla hak ettiğimiz bir galibiyet. Daha iyimiz var mı, evet var.

Bu kadar geçişi anlarda cezayı kesecek takımlara verirsek ciddi sıkıntılar yaşarız. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Enerji, ön alan baskısı, baskını sürekliliği... Hızlarımız gayet iyiydi, daha iyi olması lazım. Rakiplerimize bu kadar geçiş vermememiz gerekiyor.”

OKAY YOKUŞLU GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

"Tekke sözlerine şöyle devam etti, “Belinde bir spazm oldu. Bugün de ısınırken hissetti. Çok ciddi bir durum olduğunu düşünmüyorum.”

''ALLAH ŞİFA VERSİN''

“Maçın en üzücü anı Claro'nun sakatlığı. Çok üzücü. Allah şifa versin. İyi bir takımla oynadık. İyi bir yoldayız. Eksiklerimiz var. Aynı disiplin ve istekle devam edeceğiz. Başkanımıza armağan olsun. Ciddi bir destek veriyor bize."

“Denemeye çalışan, bunu gayretle yapan olumlu bir takım var. Bildiğim bir şey daha var, Trabzon'da kulübün içi veya dışı fark etmez, hiçbir şey yokken sorun çıkabilecek durumlar oluyor. Mücadele eden bir takım var. Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili kararlar alınıyor.

Şu andaki değeri çok çok önemli. Camianın dışında durumu abartıp o hedefe yaklaşamadınız gibi göstermek doğru değil. Gideceğimiz gerçek hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır. Her maç devam etmeye çalışacağız.”