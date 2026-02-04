Galatasaray maçında korkutan sakatlık: Apar topar ambulansla götürüldü

Türkiye Kupası A Grubu’nda oynanan Galatasaray – İstanbulspor maçında korkutan bir an yaşandı.

İkinci yarının hemen başında gelişen Galatasaray atağında Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan hava topunda kafa kafaya çarpıştı.

AHMED KUTUCU'NUN DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Ceza sahasına koşan futbolcular dili boğazına kaçan Ahmed Kutucu’ya yardım etti. Yapılan müdahale sonrası Ahmed Kutucu ayağa kalkarken İsa Doğan herkesi korkuttu.

İSA DOĞAN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Başına aldığı darbe sonrası yere yığılan İsa Doğan için sahaya ambulans girdi. Bilinç açık olduğu görülen futbolcunun elmacık kemiği kırıldı. Doğan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AHMED KUTUCU TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Her iki futbolcu da oyundan çıkarken daha sonra Ahmed Kutucu'nun durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü kaydedildi.