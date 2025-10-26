Galatasaray maçında kırmızı kart: Kabusu yaşadılar
Galatasaray - Göztepe maçında Bokele, Osimhen'e yaptığı faulün ardından 2. sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken kırmızı kart çıktı.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 42. dakikasında Göztepe forması giyen Bokele, Victor Osimhen’e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. İkinci sarı kartını görmüş olan Bokele takımını 10 kişi bıraktı.
GOL PERDESİ HIZLI AÇILDI
Maçın henüz 6. dakikasında Göztepe, Efkan Bekiroğlu ile öne geçerken Galatasaray’ın cevabı 19. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Rhaldney, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.