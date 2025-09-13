Galatasaray maçında 14 yıl sonra ilginç tesadüf

Galatasaray’ın yeni kalecisi Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığı ilk karşılaşmada ilginç bir tesadüfe imza attı.

Trabzonspor’dan transfer edilen milli eldiven, Galatasaray kariyerine tıpkı efsane kaleci Fernando Muslera gibi Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda başladı.

Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile oynanan mücadelede kaleyi devralan Uğurcan Çakır, Galatasaray formasını ilk kez terletti. Teknik direktör Okan Buruk’un 11’de görev verdiği tecrübeli kaleci, performansıyla taraftarın ilgisini çekti.

Uğurcan’ın ilk maç adresi, Galatasaray tarihine damga vuran Fernando Muslera’nın da sarı-kırmızılı kariyerine başladığı stadyum oldu.

14 YIL SONRA

Uruguaylı kaleci, 2011 yılında Galatasaray’daki ilk resmi maçına yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda çıkmıştı. Bu tesadüf, sosyal medyada “Yeni Muslera mı geliyor?” yorumlarına neden oldu.

PERFORMANSI MERAK KONUSU

27,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Uğurcan Çakır, Galatasaray’ın uzun vadeli kaleci planlamasında kilit rol üstleniyor. Muslera’nın ardından kaleyi devralan Çakır’ın performansı, sezonun geri kalanında merakla bekleniyor.

