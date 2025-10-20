Galatasaray maçı sonrası dayanamadılar: TFF için günler sonra sert açıklama

Başakşehir, Galatasaray maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdiği bir açıklama yayınladı. Açıklamada, MHK istifaya çağrıldı.

Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçta Başakşehir sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

İSTİFA ÇAĞRISI

Karşılaşmanın üzerinden birkaç gün geçerken Başakşehir’den sürpriz bir açıklama geldi. Başakşehir sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakem kararlarına tepki gösterdi ve MHK’yi istifaya çağırdı.

Başakşehir’in açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın art niyetli yönetimi, Türk futbolu adına kaygı verici olan tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Maçın birçok kritik anında verdiği ve vermediği kararlar, sadece "hata" kavramı ile açıklanamayacak derecede niyet sorgulatır nitelikte olmuştur. Nitekim bu kararlar hem hakem yorumcularının hem de kamuoyunun malumudur.

İki hafta önce Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada MHK'nin işbilmez hakem atamasının ardından, bu haftaki maçta da sonuca tesir eden hakem kararları üzerine, MHK'nin istifa kararını haftanın ilk gününde almasını bekliyorduk.

Türk futbolunun itibarının korunması, adaletin ve tarafsızlığın yeniden tesis edilmesi adına da, TFF'nin ivedilikle gerekli kararları alınmasını bekliyoruz"

