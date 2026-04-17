Galatasaray maçı sonrası ağır fatura çıktı

Galatasaray Kocaelispor maçının yankıları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu, 6222 Sporda Şiddetle Mücadele Yasası kapsamında Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a hak mahrumiyeti cezası verdi.

STADYUM YASAĞI GELDİ

Verilen karar doğrultusunda Recep Durul, ceza süresi boyunca stadyumlarda yer alamayacak. Bu süreçte resmi karşılaşmaları tribünden veya saha içinden takip etmesi mümkün olmayacak.

İTİRAZ EDECEK

Sporda Şiddetle Mücadele Yasası, spor alanlarında şiddet ve kötü tezahüratın önüne geçmeyi amaçlıyor. Bu yasa kapsamında verilen cezalar, kulüp yöneticilerinden taraftarlara kadar geniş bir kitleyi kapsıyor.

Durul’a verilen ceza, Kocaelispor camiasında büyük yankı uyandırdı. Kocaelispor cezaya itiraz edecek.

"GALİBİYETİ KAÇIRDIK"

Süper Lig’in 29. haftasında Kocaelispor, Galatasaray deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Mücadeleyi taraftarlarla birlikte tribünden takip eden Kocaelispor Başkanı Recep Durul, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Durul, galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Maçı kazanabilecek durumdaydık, bu yüzden üzgünüz. Yediğimiz golün ofsayt olduğu yönünde iddialar var, bunu inceleyeceğim.

Durul, şampiyonluk yarışına dair soruya ise şu yanıtı verdi:

Bizim için önemli olan ligdeki duruşumuz ve onurumuzdur. Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez, hak eden kazansın. Kocaelispor camiası olarak tarafsızız.