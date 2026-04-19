Tedesco'nun geleceği Galatasaray derbisine bağlı: Yönetim puan kaybını affetmeyecek

Tedesco'nun geleceği Galatasaray derbisine bağlı: Yönetim puan kaybını affetmeyecek
Çaykur Rizespor beraberliği sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu oldu. Galatasaray derbisi öncesi İtalyan teknik adam ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Süper Lig’de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2 berabere ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara alarak 1 puana razı oldu.
Lider Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ni yendiği haftada puan farkı yeniden 4’e yükseldi.
Yaşananların ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco’nun geleceği de tartışma konusu oldu.

KREDİSİ TÜKENDİ

Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük’e yenilen Fenerbahçe’de bu şok yeni atlatılırken alınan Çaykur Rizespor beraberliği, İtalyan çalıştırıcının kredisini önemli ölçüde tüketti.
Kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, Tedesco ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda fikir ayrılıkları yaşanıyor.

DERBİ SONUCU KADERİNİ BELİRLEYECEK

Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray derbisi Domenico Tedesco’nun kaderini belirleyecek.
Fenerbahçe’nin olası puan kaybında Tedesco’nun Fenerbahçe kariyerinin biteceği ifade edildi.

DERBİ KAYBETMEDİ

Tedesco ile bu sezon derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, çıktığı 5 maçta 4 galibiyet alırken 1 beraberlik yaşadı.

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

31. haftada Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak.
Kalan 3 maçta Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Nihat Kahveci Galatasaray'ın avantajını açıkladı
Nihat Kahveci Galatasaray'ın avantajını açıkladı
Sinan Engin: Yemişim pasif ofsaytı
Sinan Engin: Yemişim pasif ofsaytı