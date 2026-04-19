Tedesco'nun geleceği Galatasaray derbisine bağlı: Yönetim puan kaybını affetmeyecek

Süper Lig’de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2 berabere ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara alarak 1 puana razı oldu.

Lider Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ni yendiği haftada puan farkı yeniden 4’e yükseldi.

Yaşananların ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco’nun geleceği de tartışma konusu oldu.

KREDİSİ TÜKENDİ

Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük’e yenilen Fenerbahçe’de bu şok yeni atlatılırken alınan Çaykur Rizespor beraberliği, İtalyan çalıştırıcının kredisini önemli ölçüde tüketti.

Kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, Tedesco ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda fikir ayrılıkları yaşanıyor.

DERBİ SONUCU KADERİNİ BELİRLEYECEK

Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray derbisi Domenico Tedesco’nun kaderini belirleyecek.

Fenerbahçe’nin olası puan kaybında Tedesco’nun Fenerbahçe kariyerinin biteceği ifade edildi.

DERBİ KAYBETMEDİ

Tedesco ile bu sezon derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, çıktığı 5 maçta 4 galibiyet alırken 1 beraberlik yaşadı.

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

31. haftada Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak.

Kalan 3 maçta Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.