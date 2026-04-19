Samsunspor Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

Yayınlanma:
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Samsunspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.
Hasova'nın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar yapacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

VAR'da Özer Özden, AVAR'da Suat Güz olacak.

SÜPER LİG'DE 66. RANDEVU

Beşiktaş ile Samsunspor, yarın Samsun'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 66. kez karşılaşacak.
Beşiktaş, daha önce oynanan 65 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti.
Ligde oynanan 19 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 103 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 60 gol kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Spor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt: Tüm kesimlere ayar vermeye çalışıyorsunuz
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt: Tüm kesimlere ayar vermeye çalışıyorsunuz
Beşiktaş'tan ayrıldığına pişman oldu: Siyah-beyazlıların transfer planı ortaya çıktı
Beşiktaş'tan ayrıldığına pişman oldu: Siyah-beyazlıların transfer planı ortaya çıktı