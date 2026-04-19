Samsunspor Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.

Hasova'nın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar yapacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Samsunspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu.

VAR'da Özer Özden, AVAR'da Suat Güz olacak.

SÜPER LİG'DE 66. RANDEVU

Beşiktaş ile Samsunspor, yarın Samsun'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 66. kez karşılaşacak.

Beşiktaş, daha önce oynanan 65 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti.

Ligde oynanan 19 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 103 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 60 gol kaydetti.