Beşiktaş'tan ayrıldığına pişman oldu: Siyah-beyazlıların transfer planı ortaya çıktı

Beşiktaş, Spartak Moskova’da mutsuz olduğu iddia edilen Gedson Fernandes için harekete geçti. Siyah-beyazlıların transfer planı ortaya çıktı.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Portekizli orta saha, 2025 yazında 20 milyon euro bonservis karşılığında Spartak Moskova’ya transfer olmuştu.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Sergen Yalçın’ın gelecek sezon için Gedson Fernandes’i çok istemesi üzerine Rus ekibiyle temaslar başladı.

BEŞİKTAŞ’TAN AYRILDIĞINA PİŞMAN OLDU

Rus ekibinde yıllık 4 milyon euro kazanan Gedson için transfer planı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Gedson’u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarında yer almaması nedeniyle Spartak Moskova’ya transfer olduğuna pişman olan Gedson da Beşiktaş’a dönmeye sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ AVANTAJA SAHİP

Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes’in hem mutsuz olması hem de Beşiktaş’a dönmek istemesi nedeniyle avantajlı konumda bulunuyor.
Spartak Moskova transfer için yıllık ücreti karşılama şartı sundu.
Oyuncular arasında maaş bütçesini dengelemek isteyen Beşiktaş yönetimi, yıllık ücretin bir kısmını karşılama teklifinde bulunacak.
Gedson Fernandes, Beşiktaş’tan sezon başına 1.7 milyon euro kazanıyordu.

GEDSON’UN PERFORMANSI

Rus ekibiyle toplamda 27 maça çıkan Gedson Fernandes, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

