Galatasaray maçı öncesi karaborsa krizi çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sahne alacak olan Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’de Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Ancak dev mücadele öncesinde Almanya’da ciddi bir karaborsa bilet krizi yaşanıyor.

Türk taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma için ayrılan 3 bin koltuk saniyeler içinde tükenirken, karaborsada bilet fiyatları adeta uçuşa geçti.

BİLETLER 10 KATINA ÇIKTI

Almanya’daki Türk nüfusunun yoğunluğu nedeniyle Galatasaray taraftarları bilet bulmakta zorlanıyor. Normal tribün biletlerinin 900 Euro’ya, VIP koltukların ise 4500 Euro’ya kadar çıktığı bildiriliyor. Bazı platformlarda ise sahte biletlerin satıldığı, hatta stadyumda hiç var olmayan koltuklar için bile teklifler sunulduğu ortaya çıktı.

ALMANLAR UYARDI

Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, taraftarları karaborsadan bilet almamaları konusunda sert şekilde uyardı:

Philipp Reschke taraftarları uyardı

Bu talep, çok sayıda dolandırıcıyı da beraberinde getiriyor.

Neredeyse tümü sahte teklifler!

Taraftarlar zararlarını telafi edemeyecekler.

Kulüp, karaborsa satışlarını engellemek için hukuk bürosu görevlendirdi. Fahiş fiyattan satış yapanların kombine kartları iptal ediliyor, bazı durumlarda kulüp üyelikleri de sonlandırılıyor.

TRİBÜNDE GERİLİM

Frankfurt cephesi, sarı-kırmızılı taraftarların ev sahibi tribünlerde yer almasından endişe ediyor. Sosyal medyada Alman taraftarlar, biletlerini Türk taraftarlara vermemeleri konusunda birbirlerini uyardı. Alman kulübü, stadyumun ağırlıklı olarak Eintracht Frankfurt destekçileriyle dolması konusunda harekete geçti.