Galatasaray maçı öncesi karaborsa krizi çıktı

Galatasaray maçı öncesi karaborsa krizi çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Frankfurt deplasmanındaki maça günler kala Sarı Kırmızılı taraftarlar büyük bir mağduriyet yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sahne alacak olan Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’de Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
Ancak dev mücadele öncesinde Almanya’da ciddi bir karaborsa bilet krizi yaşanıyor.
Türk taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma için ayrılan 3 bin koltuk saniyeler içinde tükenirken, karaborsada bilet fiyatları adeta uçuşa geçti.

BİLETLER 10 KATINA ÇIKTI

Almanya’daki Türk nüfusunun yoğunluğu nedeniyle Galatasaray taraftarları bilet bulmakta zorlanıyor. Normal tribün biletlerinin 900 Euro’ya, VIP koltukların ise 4500 Euro’ya kadar çıktığı bildiriliyor. Bazı platformlarda ise sahte biletlerin satıldığı, hatta stadyumda hiç var olmayan koltuklar için bile teklifler sunulduğu ortaya çıktı.

ALMANLAR UYARDI

Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, taraftarları karaborsadan bilet almamaları konusunda sert şekilde uyardı:

philipp-reschke.webp
Philipp Reschke taraftarları uyardı

Bu talep, çok sayıda dolandırıcıyı da beraberinde getiriyor.
Neredeyse tümü sahte teklifler!
Taraftarlar zararlarını telafi edemeyecekler.

Kulüp, karaborsa satışlarını engellemek için hukuk bürosu görevlendirdi. Fahiş fiyattan satış yapanların kombine kartları iptal ediliyor, bazı durumlarda kulüp üyelikleri de sonlandırılıyor.

TRİBÜNDE GERİLİM

Frankfurt cephesi, sarı-kırmızılı taraftarların ev sahibi tribünlerde yer almasından endişe ediyor. Sosyal medyada Alman taraftarlar, biletlerini Türk taraftarlara vermemeleri konusunda birbirlerini uyardı. Alman kulübü, stadyumun ağırlıklı olarak Eintracht Frankfurt destekçileriyle dolması konusunda harekete geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Spor
Hakan Çalhanoğlu transferinde göstermelik hamle
Hakan Çalhanoğlu transferinde göstermelik hamle
Brezilya Bolivya'ya yenildi: Grup karıştı
Brezilya Bolivya'ya yenildi: Grup karıştı