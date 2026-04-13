Galatasaray maçı kararını açıkladı: Kazanmayı kafasına koydu

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Galatasaray maçına dair konuştu. Çakmak, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Çakmak ayrıca bilet fiyatlarındaki özel tarifenin devam edeceğini aktardı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde başkan Arda Çakmak açıklamalarda bulundu. Radyospor’a konuşan Arda Çakmak, Galatasaray maçına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

“GALATASARAY MAÇI ÇOK ÖNEMLİ”

Kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Arda Çakmak, “Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Sadece Galatasaray değil, her maçımız bizim için çok kıymetli. Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Gençlerbirliği olarak son 5 maçımızı kazanıp puan olarak rahatlamak istiyoruz” dedi.

“VOLKAN DEMİREL İLE DEVAM EDECEĞİZ”

Teknik direktör Volkan Demirel’e destek veren Arda Çakmak, “Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz. Yine söylüyorum; Volkan Demirel sezon sonuna kadar bizimle birlikte olacak” diye konuştu.

BİLET FİYATLARI

Bilet fiyatları için ise Arda Çakmak, “Galatasaray maçında bilet fiyatlarımız, deplasman taraftar kontenjanımız ve prim sistemimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında neyse öyle olacak” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

