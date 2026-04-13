Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında Rams Park’ta aldığı 1-1’lik beraberlik sonrası teknik direktör Okan Buruk’a yönelik eleştiriler artarken, A Spor yorumcusu Levent Tüzemen’den çarpıcı açıklamalar geldi.

“YARIN ÇAĞIRIRIM VE BAŞKA HOCA İLE DEVAM EDERİM”

Tüzemen, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e seslenerek, “Dursun Özbek’in yerinde olsam, yarın Okan Buruk’u çağırır, ‘Ruh halin kötüyse kenara çekil, biz başka bir hocayla devam edelim!’ derim. Çok net söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“OKAN BURUK’LA ŞAMPİYON OLAMAZLAR”

Tecrübeli yorumcu, Galatasaray’ın mevcut ruh haliyle şampiyonluğa ulaşamayacağını belirterek, “Galatasaray, kalan haftalarda Okan Buruk ile şampiyon olamaz. Bu ruh haliyle olamaz” dedi.

“OSIMHEN TRİBÜNDE ÇILDIRDI”

Tüzemen, psikolojik üstünlüğün Fenerbahçe’ye geçtiğini savunarak, “Okan Hoca, ‘Allah aşkına Osimhen geri dön!’ diye yalvarır. Osimhen, tribünde maçı izlerken çıldırdı” sözleriyle dikkat çekti. Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında kaybettiği puan, Fenerbahçe ile farkı 2’ye düşürdü. Tüzemen’in sert çıkışı, sarı-kırmızılı camiada teknik direktör Okan Buruk’un geleceğiyle ilgili tartışmaları daha da alevlendirdi.