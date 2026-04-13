Samsunspor'da Fink'in yerine geçecek isim belli oldu

Kırmızı kart cezası nedeniyle Eyüpspor maçında takımın başında olamayacak olan Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink’in yerine geçecek isim belli oldu.

Samsunspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink, 28. hafta maçında oynanan Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart görmüştü.
58 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor maçında takımının başında olamayacak.

YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Samsunspor'un Eyüpspor ile oynayacağı maçta Fink'in yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Sebastian Hahn olacak.
Kırmızı beyazlı ekip, Eyüpspor deplasmanından galibiyetle ayrılmayı ve kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

36 PUANLA 7. SIRADA

Samsunspor, Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi alarak topladığı 36 puanla 7. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Spor
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı