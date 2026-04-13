Samsunspor'da Fink'in yerine geçecek isim belli oldu
Yayınlanma:
Kırmızı kart cezası nedeniyle Eyüpspor maçında takımın başında olamayacak olan Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink’in yerine geçecek isim belli oldu.
Samsunspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink, 28. hafta maçında oynanan Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart görmüştü.
58 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor maçında takımının başında olamayacak.
YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU
Samsunspor'un Eyüpspor ile oynayacağı maçta Fink'in yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Sebastian Hahn olacak.
Kırmızı beyazlı ekip, Eyüpspor deplasmanından galibiyetle ayrılmayı ve kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
36 PUANLA 7. SIRADA
Samsunspor, Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi alarak topladığı 36 puanla 7. sırada yer alıyor.