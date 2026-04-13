Fenerbahçe açıkladı: Savcılığa sevk edildi

Fenerbahçe, Kayserispor maçında Ederson'a yabancı madde atan 10 taraftar hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Fenerbahçe kalesi Ederson sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle bir süre sakatlık yaşadı.

10 KİŞİ İÇİN İŞLEM YAPILDI

Yaşanan olaylara dair bir açıklama yapan Fenerbahçe gerekli şikayetlerde bulunduklarını dile getirdi. Sarı-lacivertliler, 10 kişi için işlem yapıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Cumartesi akşamı Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Ederson’a yabancı madde atan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadesi alınmış olup, hakkında seyirden men cezası uygulanmış ve savcılığa sevki gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem uygulanmıştır. Soruşturmanın seyrine göre bu sayının değişebileceği öngörülmektedir.

Kulübümüz, ilk andan itibaren konunun takipçisi olmuş ve sorumlunun kısa sürede belirlenmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Sürecin hızlı ve titizlikle yürütülmesinde emeği geçen Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.

Sporun ruhuna ve fair play anlayışına açıkça aykırı olan bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyor; sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

