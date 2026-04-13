Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğu için Koç Holding iştiraki Otokoç ile anlaşmaya vardı.

OTOKOÇ İLE ANLAŞMA YAPILDI

Yapılan anlaşmayla birlikte halihazırda forma göğüs sponsoru olan Otokoç desteğe devam edecek.

İMZALAR ATILIYOR

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre imza töreni 15 Nisan Çarşamba günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek.

SADETTİN SARAN VE ALİ KOÇ KATILMAYACAK

İmza törenine Sadettin Saran ve Ali Koç katılmayacak. Fenerbahçe’yi Murat Salar, Otokoç’u ise İnan Ekici temsil edecek.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın yurt içi müsabakalarda forma göğüs sponsoru olan Otokoç ile yenilenen iş birliği anlaşmasının imza töreni, 15 Nisan Çarşamba günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

Başkan Vekilimiz Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici ve Futbol A Takım Kaptanımız Milan Škriniar’ın katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni, saat 15.30’da basına açık olarak gerçekleştirilecektir.