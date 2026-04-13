Ali Koç ve Sadettin Saran anlaştı: İmzalar atılıyor

Yayınlanma:
Fenerbahçe ve Otokoç, forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya vardı. İmzalar 15 Nisan Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda atılacak.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğu için Koç Holding iştiraki Otokoç ile anlaşmaya vardı.

OTOKOÇ İLE ANLAŞMA YAPILDI

Yapılan anlaşmayla birlikte halihazırda forma göğüs sponsoru olan Otokoç desteğe devam edecek.

İMZALAR ATILIYOR

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre imza töreni 15 Nisan Çarşamba günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek.

SADETTİN SARAN VE ALİ KOÇ KATILMAYACAK

İmza törenine Sadettin Saran ve Ali Koç katılmayacak. Fenerbahçe’yi Murat Salar, Otokoç’u ise İnan Ekici temsil edecek.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın yurt içi müsabakalarda forma göğüs sponsoru olan Otokoç ile yenilenen iş birliği anlaşmasının imza töreni, 15 Nisan Çarşamba günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

Başkan Vekilimiz Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici ve Futbol A Takım Kaptanımız Milan Škriniar’ın katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni, saat 15.30’da basına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Spor
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı