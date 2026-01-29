Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 kaybettiği maç sonrası Manchester City’nin yıldız ismi Bernardo Silva, açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcu, “İstanbul’da atmosferin gerçekten zorlu olduğunu duydum. Galatasaray, İstanbul’da yenilmesi çok zor bir takım. Evimizde oynamamız iyiydi” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İDDİASINA CEVAP VERDİ

Galatasaray ile adı anılan Silva’ya, transfer iddiaları da soruldu. Maç sonu Silva'ya “Gelecekte seni İstanbul’da görür müyüz?” sorusu yöneltildi.

Yıldız oyuncu, “Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem ama dürüst olmak gerekirse şu an çok da düşünmüyorum” diyerek yakın zamanda Galatasaray transferi için kapıyı tamamen kapatmadı.

İLKAY GÜNDOĞAN SÖZLERİ

Silva, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane hakkında da konuştu. Eski takım arkadaşına övgüler yağdıran Portekizli futbolcu, “İlkay ve Sane benim için kardeş gibiler. Birlikte geçirdiğimiz anılar çok özel. Onları burada, evimizde görmek güzel. Ayrılmış olsalar bile burası onların yeri ve umarım onlar da öyle hissediyorlardır” yorumunda bulundu.