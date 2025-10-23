Galatasaray İlkay Gündoğan'ın son durumunu tarih vermeden açıkladı

Bodo Glimt maçı öncesi sakatlanan İlkay Gündoğan'dan gelen haber Galatasaray'da üzüntü yarattı.

Galatasaray’da İlkay Gündoğan Şoku: 2–4 Hafta Sahalardan Uzak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı maç öncesi yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan'ın sakatlığıyla sarsıldı.

Sarı - Kırmızılı kulüp, son antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan’ın sağ arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı. Galatasaray İlkay'ın sahalara döneceği tarih ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın tedavisine başlanmıştır.

4 HAFTA YOK

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Erdil, İlkay’ın sakatlığıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu bilgileri paylaştı:

İlkay Gündoğan’ın sakatlığı 2–4 hafta sahalardan uzak kalmasına neden olabilir.
Sorun, zorlanan bölgedeki farklı kas gruplarının farklı sürelerde iyileşmesi.
Hangi kas olduğu belirtilmediğinden duruma göre bu süre uzayabilir.

ALTERNATİF ARAYIŞI BAŞLADI

İlkay’ın yokluğunda teknik direktör Okan Buruk’un orta sahada Gabriel Sara’ya daha fazla süre vermesi bekleniyor. Sarı - Kırmızılı ekipte teknik heyet, yoğun fikstür öncesi kadro derinliğini test etmek zorunda kalacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

