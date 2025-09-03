Galatasaray ilk 3 sırayı kaptırmadı: Rekor kıra kıra hem de

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Türk futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'ın transferi için Karadeniz ekibine 27,5 milyon avro garanti bedel ödeyecek.

Uğurcan Çakır, bu durumda 75 milyon avro bedelle transfer edilen Victor Osimhen ve yaklaşık 31 milyon avroluk ücretle kadroya dahil edilen Wilfried Singo'nun ardından Türk futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi konumuna geldi.

Galatasaray, Fransız oyuncu Sacha Boey'u ve Fenerbahçe de milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 30'ar milyon avro bonservis bedeliyle takımdan göndererek Türkiye'de bonservis rekoru kırdı.

Uğurcan, 27,5 milyon avroluk ücretiyle bu iki transferin ardından Türkiye'de en yüksek bedelle satılan oyuncu oldu.

Açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye'de en yüksek bedelle satılan ilk 10 futbolcu şöyle:

Futbolcu Takımı Transfer olduğu takım Bedeli (Avro)

Sacha Boey Galatasaray Bayern Münih 30 milyon

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Brighton 30 milyon

Uğurcan Çakır Trabzonspor Galatasaray 27,5 milyon

Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22 milyon

Yusuf Akçiçek Fenerbahçe Al Hilal 22 milyon

Gedson Fernandes Beşiktaş Spartak Moskova 20,7 milyon

Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid 20 milyon

Kim Min-jae Fenerbahçe Napoli 18,050 milyon

Vedat Muriqi Fenerbahçe Lazio 17,5 milyon

Yusuf Yazıcı Trabzonspor Lille 16,5 milyon

Not: Söz konusu bonservis bedellerine bonuslar dahil değildir.

GALATASARAY'DAN REKOR

Sarı-kırmızılı kulüp, Uğurcan Çakır'ın kadroya dahil olmasıyla son 1 ayda transferler için yaklaşık 133 milyon avro harcama gerçekleştirecek.

İlk olarak İtalya ekibi Napoli'den Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i 75 milyon avro bedelle transfer eden Galatasaray, sonrasında Fransa temsilcisi Monaco'dan Wilfried Singo için 30 milyon 769 bin 230,77 avro bonservis bedeli ödedi.

Son olarak Uğurcan Çakır için 27,5 milyon avro ödeyecek olan Galatasaray, son 1 aydaki transferler için toplamda yaklaşık 133 milyon avro harcama yapmış olacak.

ORKUN 4. SIRADAN GİRECEK

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı 4. oyuncusu olacak.

Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladığı Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi. Beşiktaş, Orkun'un bonservisini alması durumunda 25 milyon avro ödeyecek.

Türk futbolunda en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 11'de sadece Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip rekor bedelle yapılan 11 transferin 6'sına, sarı-lacivertliler 4'üne ve siyah-beyazlılar da 1'ine imza attı.

Öte yandan Türk futbolunda en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 3 sırayı Galatasaray aldı.

Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen futbolcular şöyle:

Futbolcu Eski takımı Geldiği kulüp Bonservis bedeli (Avro)

Victor Osimhen Napoli Galatasaray 75 milyon

Wilfried Singo Monaco Galatasaray 30 milyon 769 bin 230,77

Uğurcan Çakır Trabzonspor Galatasaray 27,5 milyon

Kerem Aktürkoğlu Benfica Fenerbahçe 22,5 milyon

Youssef En-Nesyri Sevilla Fenerbahçe 19,5 milyon

Gabriel Sara Norwich City Galatasaray 18 milyon

Mario Jardel Porto Galatasaray 17,05 milyon

Gedson Fernandes Benfica Beşiktaş 16 milyon

Cengiz Ünder Olimpik Marsilya Fenerbahçe 15 milyon

Nicolo Zaniolo Roma Galatasaray 15 milyon

Daniel Guiza Mallorca Fenerbahçe 14 milyon