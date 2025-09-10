Galatasaray genç golcüyle anlaştı: İstanbul'a geleceği tarih açıklandı
Yayınlanma:
Galatasaray, Manisa FK altyapısından Nurullah Talha Yel'i kadrosuna katıyor.Sitemizi Haberler'de takip edin
UEFA Şampiyonlar Ligi a takım için transferlerini noktalayan Galatasaray şimdi de geleceğe yatırım yapıyor.
GALATASARAY’DAN ALTYAPIYA TRANSFER
Burhan Can Terzi’nin haberine göre; sarı-kırmızılılar, Manisa FK'da forma giyen Nurullah Talha Yel’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İMZA ATMAK İÇİN İSTANBUL’A GELİYOR
15 yaşındaki golcü futbolcu, 11 Eylül Perşembe günü İstanbul’a gelerek transfer görüşmelerini noktalandıracak.
EYÜPSPOR MAÇINDAN ÖNCE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Transferin, Eyüpspor maçından önce açıklanması bekleniyor. Eyüpspor – Galatasaray maçı, 13 Eylül Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.
MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR
Nurullah Talha Yel, Türkiye U16 Milli Takımı’nda da forma giyiyor.