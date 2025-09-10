Galatasaray genç golcüyle anlaştı: İstanbul'a geleceği tarih açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi a takım için transferlerini noktalayan Galatasaray şimdi de geleceğe yatırım yapıyor.

GALATASARAY’DAN ALTYAPIYA TRANSFER

Burhan Can Terzi’nin haberine göre; sarı-kırmızılılar, Manisa FK'da forma giyen Nurullah Talha Yel’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İMZA ATMAK İÇİN İSTANBUL’A GELİYOR

15 yaşındaki golcü futbolcu, 11 Eylül Perşembe günü İstanbul’a gelerek transfer görüşmelerini noktalandıracak.

Nurullah Talha Yel

EYÜPSPOR MAÇINDAN ÖNCE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Transferin, Eyüpspor maçından önce açıklanması bekleniyor. Eyüpspor – Galatasaray maçı, 13 Eylül Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR

Nurullah Talha Yel, Türkiye U16 Milli Takımı’nda da forma giyiyor.