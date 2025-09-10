Galatasaray genç golcüyle anlaştı: İstanbul'a geleceği tarih açıklandı

Galatasaray genç golcüyle anlaştı: İstanbul'a geleceği tarih açıklandı
Yayınlanma:
Galatasaray, Manisa FK altyapısından Nurullah Talha Yel'i kadrosuna katıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi a takım için transferlerini noktalayan Galatasaray şimdi de geleceğe yatırım yapıyor.

GALATASARAY’DAN ALTYAPIYA TRANSFER

Burhan Can Terzi’nin haberine göre; sarı-kırmızılılar, Manisa FK'da forma giyen Nurullah Talha Yel’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İMZA ATMAK İÇİN İSTANBUL’A GELİYOR

15 yaşındaki golcü futbolcu, 11 Eylül Perşembe günü İstanbul’a gelerek transfer görüşmelerini noktalandıracak.

nurullah-talha-yel-1.jpg
Nurullah Talha Yel

EYÜPSPOR MAÇINDAN ÖNCE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Transferin, Eyüpspor maçından önce açıklanması bekleniyor. Eyüpspor – Galatasaray maçı, 13 Eylül Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR

Nurullah Talha Yel, Türkiye U16 Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Spor
Galatasaraylı futbolcu yönetimi çok kızdırdı
Galatasaraylı futbolcu yönetimi çok kızdırdı
Ali Koç'tan Uğurcan Çakır için olay açıklama
Ali Koç'tan Uğurcan Çakır için olay açıklama