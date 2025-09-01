Galatasaray Fransız ekibiyle anlaştı: Guillaume Restes İstanbul yolcusu

Fernando Muslera’nın vedası sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, sonunda yeni eldivenini Fransa’da buldu.

Sarı - Kırmızılı ekip, Ligue 1 takımlarından Toulouse forması giyen 20 yaşındaki Guillaume Restes’in transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı2.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre genç kaleci, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamak üzere Toulouse’tan ayrıldı ve İstanbul’a doğru yola çıktı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Restes’in sezon karnesi:

Yaş: 20

Kulüp: Toulouse FC

2024/25 Sezonu: 31 maç

Yediği Gol: 39

Gol Yemediği Maç: 10

Restes, refleksleri, pozisyon bilgisi ve genç yaşına rağmen gösterdiği olgun performansla dikkat çekiyor. Fransa U-21 Milli Takımı’nda da forma giyen kaleci, uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Galatasaray, Emiliano Martinez, Senne Lammens, Yann Sommer ve Ederson gibi isimlerle temas kurmasına rağmen aradığı uyumu Restes’te buldu. 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle gerçekleştiği belirtilen transfer, kulübün geleceğe dönük kadro yapılanmasının önemli bir parçası olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

