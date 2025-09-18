Galatasaray Frankfurt'a farklı kaybetti: Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. hafta maçında Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

Temsilcimiz, Frankfurt Arena'da oynanan mücadeleyi 5-1 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başladı.

Galatasaray'da Frankfurt hezimetinin hesabını vermesi gereken kişiyi açıkladı

Galatasaray, 8. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Ardından 37. dakikada Davinson Sanchez (kendi kalesine), 45+2'de Can Uzun, 45+4 ve 66. dakikalarda Burkardt ile 75. dakikada Knauff'un attığı goller, Frankfurt'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Galatasaray, Devler Ligi'ne yenilgiyle başlamış oldu.

Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçını 30 Eylül'de İstanbul'da Liverpool ile yapacak.

Frankfurt ise Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Knauff'un ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere çeldi.

8. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Ortadan hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Sane, topu sürdükten sonra pasını Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahasında Collins'i çalımlayan Yunus, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

22. dakikada Singo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper'in bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Zetterer, iki hamlede topu kontrol etti.

24. dakikada İlkay Gündoğan, ceza yayı içinde elle oynamadan doğan serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Ceza sahası içi sol çaprazda uygun durumda topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Galatasaray kalesi büyük tehlike atlattı. Chaibi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çapraza hareketlenen Koch, meşin yuvarlağı kafayla kale önüne indirdi. Burkardt'ın ıskaladığı top Eren Elmalı'ya çarparak kaleye yöneldi. Çabuk reaksiyon veren Eren, kayarak direk dibinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Can Uzun'un sol kanada pasında araya giren Yunus, topu gerisindeki Eren'e aktarmak istedi. Ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Doan, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadaki Sanchez'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

45+2. dakikada Eintracht Frankfurt, Can Uzun ile öne geçti. Burkardt'ın sağ kanattan ortasıyla penaltı noktası üzerinde sırtı kaleye dönük olarak buluşan Can Uzun, dönerek yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

45+4. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu. Chaibi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde yükselen Burkardt kafayla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.