Galatasaray Beşiktaş'a 12 farkla önde

Galatasaray ile Beşiktaş, ezeli rekabette bu akşam 359. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 358 maçın 128'ini sarı kırmızılılar, 116'sını ise siyah beyazlılar kazandı. 114 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray bu maçlarda 499, Beşiktaş 472 gol attı.

LİGDE DE GALATASARAY ÜSTÜN

İki takım ligde ise 134 maç oynadı.

Galatasaray bu maçların 51'ini kazandı. Beşiktaş'ın galibiyet sayısı ise 40. Taraflar 43 maçtan berabere ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar 165, siyah-beyazlılar ise 143 kez fileleri havalandırdı.

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine büyük üstünlük kurdu.

Sarı kırmızılı takım kendi sahasındaki 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beşiktaş ise 2 kez kazandı. Galatasaray 25, Beşiktaş 11 gol attı.

Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş'a karşı iç sahadaki en son yenilgisini 2016-2017 sezonunda Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 yenilerek yaşamıştı.