Galatasaray 3-1 mağlup oldu
Yayınlanma:
Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde Spor Toto'ya 3-1 kaybetti.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Spor Toto, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta, üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Spor Toto ise 2 maç sonra galip gelmenin sevincini yaşadı.
MAÇTAN DETAYLAR
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Wright, Maar, Doğukan Ulu, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Arslan Ekşi, Jaeschke, Alonso)
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, İzzet Ünver, Doğukan Yaltıraklı, Melih Sıratca)
Setler: 25-19, 24-26, 22-25, 16-25
Süre: 121 dakika (27, 38, 28, 28)
Kaynak:Haber Merkezi / AA