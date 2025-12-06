Galatasaray 3-1 mağlup oldu

Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde Spor Toto'ya 3-1 kaybetti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Spor Toto, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta, üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Spor Toto ise 2 maç sonra galip gelmenin sevincini yaşadı.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Wright, Maar, Doğukan Ulu, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Arslan Ekşi, Jaeschke, Alonso)

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, İzzet Ünver, Doğukan Yaltıraklı, Melih Sıratca)

Setler: 25-19, 24-26, 22-25, 16-25

Süre: 121 dakika (27, 38, 28, 28)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

