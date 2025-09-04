Galata Spor'dan 33 yıl sonra muhteşem geri dönüş

Galata Spor'dan 33 yıl sonra muhteşem geri dönüş
Yayınlanma:
33 yıl aradan sonra profesyonel liglere dönen Galata Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Tur karşılaşmasında deplasmanda 2’inci Lig temsilcisi Kırklarelispor’u eleyerek adını 2'nci tura yazdırdı.

Galata Spor'da yüzler gülüyor. İlk yarının sonunda 1-0 geriye düşen Galata Spor, ikinci yarıda bulduğu golle eşitliği sağladı. Uzatma dakikalarında ise altyapısından yetişen genç oyuncusu Mustafa Bahadır Öztürk’ün attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılan Galata spor, güçlü rakibini saf dışı bırakmayı başardı.

Galata Spor, kupada yoluna devam ederken, altyapıdan gelen oyuncusunun kritik golü camiaya ayrı bir gurur yaşattı.

galata-spor.jpg

Maç sonunda konuşan Galata Spor Kulübü Başkanı Emin Selim Akgül, “33 yıl aradan sonra yükseldiğimiz 3. Lig’de ilk resmi karşılaşmamızı Kırklarelispor ile oynadık. Galata Sporumuza yakışır bir oyunla adımızı 2'nci tura yazdırdık. Emeği geçen teknik ekibimizi, futbolcularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Akgül ayrıca, hafta sonu oynanacak Edirnespor maçı öncesinde taraftarı tribünlere davet etti. Yeni sezona dair mesajında ise Galata Spor’un sıradan bir kulüp olmadığını, köklü geçmişi, değerleri ve kimliğiyle Türk futbolunun en saygın camialarından biri olduğunu vurguladı.

Asıl mücadelenin yalnızca profesyonel liglere yükselmek değil, bu liglerde kalıcı olmak, daha yukarılara tırmanmak ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmak olduğunu belirten Akgül, “Galata Spor’un hak ettiği profesyonel liglerde en iyi yere ulaşması için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Spor
Brezilya Fransa'yı devirdi: Julia Bergmann uçtu
Brezilya Fransa'yı devirdi: Julia Bergmann uçtu
"Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye verdiği son zarar" diyerek açıkladı
"Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye verdiği son zarar" diyerek açıkladı