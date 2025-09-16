Frankurt Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

GUIDA'NIN YARDIMCILARI PERETTI VE PEROTTI

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre lig aşamasında Frankfurt Stadı'nda oynanacak ilk hafta karşılaşmasında Guida'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM CHIFFI

Mücadelede Daniele Chiffi ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak ilk hafta mücadelesi, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları şu şekilde:

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal