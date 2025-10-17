Formula 1'de gözler ABD'de: Piastri ilk sırada

Formula 1'de gözler ABD'de: Piastri ilk sırada
Yayınlanma:
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı pazar günü ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde yapılacakb

Yarış 56 tur üzerinden düzenlenecek.

Sıralama turlarından sonra pazar günü saat 22.00'de yarış başlayacak.

OSCAR PIASTRI ÖNDE

F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.

ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

Formula 1'de şampiyon McLarenFormula 1'de şampiyon McLaren

1. Oscar Piastri (Avustralya): 336

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 314

3. Max Verstappen (Hollanda): 273

4. George Russell (Büyük Britanya): 237

5. Charles Leclerc (Monako): 173

TAKIMLAR

1. McLaren: 650

2. Mercedes: 325

3. Ferrari: 298

4. Red Bull: 290

5. Williams: 102

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

