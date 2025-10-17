Formula 1'de gözler ABD'de: Piastri ilk sırada
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı pazar günü ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde yapılacakb
Yarış 56 tur üzerinden düzenlenecek.
Sıralama turlarından sonra pazar günü saat 22.00'de yarış başlayacak.
OSCAR PIASTRI ÖNDE
F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.
ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Oscar Piastri (Avustralya): 336
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 314
3. Max Verstappen (Hollanda): 273
4. George Russell (Büyük Britanya): 237
5. Charles Leclerc (Monako): 173
TAKIMLAR
1. McLaren: 650
2. Mercedes: 325
3. Ferrari: 298
4. Red Bull: 290
5. Williams: 102